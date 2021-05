MAN Steyr: „Wenn ich einen Namen nenne, wird der kaputt geschossen“

Doch neben Wolf kommen neue Interessenten ins Spiel. „Es gibt unterschiedliche Interessenten, die Ideen haben, wie man mit dem Standort umgehen kann“, sagt Stöger. „Näheres kann ich noch nicht sagen. Wir sind in einer Auseinandersetzung mit MAN und VW. Wenn ich einen Namen nenne, wird der in dem Moment kaputt geschossen.“

Indes nahm Stöger als ÖGB- und MAN-Betriebsratsvertreter am Mittwoch an der Sitzung der staatlichen Wirtschaftskommission und an den Sozialplanverhandlungen teil. Die Kommission tagt unter Vorsitz eines Vertreters des Wirtschaftsministeriums.

Die Kommission prüft per Gutachten, ob der Einspruch des Betriebsrats gegen die MAN-Schließungspläne gerechtfertigt ist oder nicht. Nur ist dieses Gutachten am Ende nicht bindend.