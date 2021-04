MAN Steyr: Investor Wolf braucht keine Förderung oder Staatsbeteiligung

Die geplante Schließung des Lkw-Werks in Steyr (2.356 Mitarbeiter) im Jahr 2023 sorgt weiter für Aufregung. Hinter den Kulissen dürften erste Gespräche zwischen dem Bund, dem Land OÖ, dem AMS und dem Investor Siegfried Wolf angelaufen sein. Wie berichtet hat die MAN-Belegschaft den Einstieg von Wolf als „Retter“ von MAN Steyr in einer Urabstimmung mit Zweidrittelmehrheit abgelehnt. Vor allem deshalb, weil Wolf fix nur 1.250 Mitarbeiter übernehmen will und von der Belegschaft 15 Prozent Nettolohnverzicht einfordert. Wolfs Angebot ist weiterhin aufrecht.