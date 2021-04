MAN Steyr: "Im Prinzip ist es aus und vorbei"

MAN gehört wie Scania zum börsennotierten Nutzfahrzeugehersteller Traton; der wiederum gehört mehrheitlich zu VW. Der Lkw-Bauer kämpft seit Jahren mit Problemen. Die Corona-Krise hat die Lage noch verschärft.

Allein im vergangenen Jahr brach der Verkauf um mehr als 20 Prozent ein. MAN musste einen operativen Verlust in Höhe von 631 Millionen Euro verbuchen. MAN will in Deutschland bis Ende nächsten Jahres 3.500 Jobs abbauen. Die Produktion von leichten und mittleren Lkw soll von MAN in Steyr ins polnische Krakau verlegt werden.