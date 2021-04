MAN Steyr: "Mit Wolf verlieren wir einen innovativen Impulsgeber"

Mit "großem Bedauern" kommentiert der renommierte Linzer Wirtschaftsprofessor Friedrich Schneider die Entscheidung der MAN-Belegschaft in Steyr gegen den Einstieg von Investor Siegfried Wolf.

Schneider hat als wissenschaftlicher Leiter der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS) erst vor wenigen Tagen eine Studie vorgelegt, in der er die möglichen wirtschaftlichen Schäden einer Standortschließung errechnet hat. Dieser Schaden in Höhe von nahezu einer Milliarde Euro und 8.400 verlorenen Arbeitsplätzen im Werk sowie bei Zulieferern tritt nun möglicherweise in vollem Umfang ein.