MAN Steyr: 94 Prozent Wahlbeteiligung bei Abstimmung

94 Prozent der Belegschaft haben sich an der Urabstimmung um die Zukunft des MAN-Werks in Steyr beteiligt, informierte der Betriebsratschef Erich Schwarz Donnerstagfrüh. Die Auszählung hat um 7.00 Uhr begonnen, ein Ergebnis am Vormittag erwartet. Mehr als 2.300 Beschäftigte waren wahlberechtigt.

Es geht um den Übertritt in die WSA Beteiligungs GmbH von Siegfried Wolf. Der Investor will das Werk übernehmen, aber nur einen Teil der Belegschaft behalten. Die MAN-Zentrale in München sieht als einzige Alternative die Schließung des Werks bis 2023.