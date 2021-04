MAN-Steyr-Investor warnt vor "Detroit in Österreich"

Zwei Drittel Zustimmung braucht Investor Siegfried Wolf nach eigener Einschätzung, um den MAN-Standort Steyr übernehmen zu können, denn etwa diesen Anteil der Belegschaft will er behalten. Als "grenzenloser Optimist" würde er sich aber ungeteilte Zustimmung wünschen.

Wenn alles läuft wie geplant, will er im Juni Alleineigentümer sein und bis dahin soll auch jeder Mitarbeiter wissen, was ihn persönlich erwarte, sagte Wolf im APA-Gespräch. Zum Kaufpreis schweigt er.

Am Mittwoch hat Wolf in Steyr noch einmal die Werbetrommel für seine Pläne gerührt. Kommende Woche soll die Belegschaft in einer Urabstimmung entscheiden, ob sie diese mittragen will. Die Konzernzentrale machte immer wieder klar, dass die einzige Alterative die Schließung sei.

Im Vorfeld des Votums wurde am Standort ein Info-Büro eingerichtet, wohin sich Mitarbeiter mit Fragen wenden können. Meist geht es dabei um finanzielle Dinge, viele wollen auch wissen: "Was passiert, wenn ich dagegen stimme?", so Wolf und warnt vor einem "Detroit in Österreich".