Green-Mobility-Center in Steyr für MAN-München nur "lauwarme Luft"

Zwei Interessenten wollen das zur Disposition stehende MAN-Werk in Steyr übernehmen - Chancen hat wohl nur Investor Siegfried Wolf. Denn das Konzept für ein Green-Mobility-Center des Konsortiums um den Linzer Unternehmer Karl Egger (KeKelit), das erst vergangene Woche an den Lkw-Hersteller mit Hauptsitz in München ging, sei nur "lauwarme Luft" und kein "taugliches Konzept", hieß es aus dem nahen Umfeld des Konzerns.

Unterschrift nach Ostern

Sollte sich der Betriebsrat weiter gegen die Zentrale, die nur an Wolf verkaufen will, stellen, gebe es für den Standort Steyr keine Zukunft, macht München immer wieder unmissverständlich klar. So will es auch der Aufsichtsrat, der sich dem Vernehmen nach am Freitag mehrheitlich dafür ausgesprochen haben soll, Steyr entweder an Wolf mit seiner Firma WSA zu verkaufen oder wie geplant 2023 zu schließen.

Spätestens nach Ostern soll der Vertrag zur Unterschrift fixiert sein. Am Freitag wird Wolf der Belegschaft seinen Übernahmeplan im Detail erläutern. Vorbehalte seitens des Betriebsrats gibt es vor allem wegen beabsichtigter Kürzungen der Einkommen und wegen Wolfs Verbindungen nach Russland.