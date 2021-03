Masked Singer Austria: Der kleine Elefant mit der großen Stimme holte den Sieg

Gleich zu Beginn des großen "Masked Singer Austria"-Finales durften alle Masken, selbst die bereits ausgeschiedenen, auf die Bühne. Es gab sogar ein Wiedersehen mit dem Vorjahressieger Yeti (Sängerin Nadine Beiler), der die Sieger-Trophäe mit im Gepäck hatte. Nadine saß dann auch noch im Rateteam.

Starten durfte dann die Donaunymphe mit "Freed from Desire" - gewohnt souverän. "Die Performance war sehr super", streute ihr Nadine Beiler Rosen. Schauspielerin Edita Malovčić wurde von Elke Winkens und Sasa Schwarzjirg vermutet.

Die Gelse konterte mit den Red Hot Chili Peppers und performte "Under the Bridge". Ziemlich cool! Rainer Schönfelder wünschte sich Florian Silbereisen unter der Maske. "Ich mach mich nackig, wenn das Florian Silbereisen ist", lachte Moderatorin Mirjam Weichselbraun. Sasa Schwarzjirg glaubte Tom Schneider von der Band "Tagtraeumer" zu erkennen. Musical-Star Lukas Perman vermutete Nadine Beiler.

Der kleine Elefant sang perfekt "Never Enough". Eine echte Musical-Stimme! Standing Ovations vom Rateteam. Schauspielerin Anke Engelke vermutete Elke Winkens. Der Name Rose May Alaba fiel auch noch.

Fix weiter kamen dann die Donaunymphe und der Babyelefant. Die Gelse musste sich mit dem dritten Platz zufrieden geben. Große Überraschung, darunter steckte Soko-Kitzbühel-Kommissar Jakob Seeböck.

"Niemand wusste, was du eigentlich drauf hast", so Mirjam Weichselbraun. "Ich hab hier einfach eine langersehnte Filmrolle angenommen, in der ich einen Rockstar spiele, der schaut halt so aus. Mein Vorbild war Steven Tyler." Zuletzt vor Publikum gesungen hat er beim Geburtstag seiner Frau.

"Meine Tipps für die anderen zwei sind Mariah Carey und Céline Dion", lachte er.