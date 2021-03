Warum Sandra Pires bei "Masked Singer Austria" ausgerechnet im Babyelefanten steckte

Souverän holte sich Sängerin Sandra Pires (51) bei der Puls4-Show „Masked Singer Austria“ im Kostüm des Babyelefanten den Sieg. Und dabei waren die Voraussetzungen anfangs gar nicht so gut, denn die gebürtige Portugiesin (geboren in Osttimor, wuchs aber bei den Großeltern in Portugal auf) leidet fürchterlich unter Platzangst. „Das erste Mal als ich in den Kopf geschlüpft bin, habe ich keine Luft und eine Panikattacke bekommen“, erzählt sie dem KURIER.

Mit der Zeit bekam sie das aber in den Griff – auch mit einem Trick. Aus einem kleinen Loch am Arm des Kostüms schaute immer ein Stückchen ihres Daumen raus, das gab ihr Sicherheit, zur Not doch irgendwie den Elefantenkopf runter zu bekommen.