Betriebsversammlung bei MAN Steyr

Konkret geht es um ein "Green-Mobility-Center" eines Konsortiums rund um den Linzer Unternehmer Karl Egger (KeKelit). Eine Empfehlung an die Belegschaft in der Urabstimmung am 7. April für die Übernahme durch Wolf zu stimmen, werde er nicht abgeben, hieß es am Freitag in den "OÖN".

An der Betriebsversammlung Freitagnachmittag nimmt auch Vorstandsvorsitzender Andreas Tostmann teil, ebenso PRO-GE-Bundesvorsitzender Rainer Wimmer. Die Konzernzentrale des Lkw-Herstellers in München will an den Ex-Magna Chef verkaufen, sonst soll der Standort 2023 geschlossen werden. Wolf will MAN unter der Marke Steyr fortführen, allerdings von der aktuell 1.845 großen Stammbelegschaft nur rund 1.250 Leute übernehmen.

Abstimmung nach Ostern

Nach Ostern wird die Belegschaft in einer geheimen Urabstimmung über das Angebot abstimmen. Der Betriebsrat hatte bisher vor allem wegen Wolfs Geschäftsverflechtungen mit Russland bezüglich Wirtschaftssanktionen Bedenken.

Außerdem steht eine maximal 15 prozentige Kürzung des Nettoeinkommens bei eine Übernahme im Raum.