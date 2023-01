Logistikbranche wuchs in der Pandemie stärker als Gesamtwirtschaft

Die Wirtschaftskammersparte Transport und Verkehr und der Zentralverband Spedition und Logistik haben von Helmenstein errechnen lassen, wie wichtig sie für die heimische Wirtschaft sind. Den Berechnungen zufolge ist jeder 17. in Österreich erwirtschaftete Euro auf die Logistik zurückzuführen. Direkt und indirekt seien in der Branche über 250.000 Menschen beschäftigt. Es würden rund 8 Mrd. Euro an Löhnen und Gehältern bezahlt und rund 7,5 Mrd. Euro an Steuern.

Maßnahmen und Gehör gefordert

Die Interessenvertreter nutzten die Bedeutung ihrer Branche für Forderungen an die Politik. Sie wünschen sich Maßnahmen gegen den Arbeitskräftemangel, der die Branche besonders stark trifft. Dazu zählen Anreize für Überstunden und längeres Arbeiten, auch in der Pension.

Einer 4-Tage-Woche oder 30 Wochenstunden steht man skeptisch gegenüber. "Flächendeckend wäre es ein Wahnsinn, da würden Güter liegen bleiben", sagte Bundesspartenobmann Alexander Klacska. Potenzial sieht Klacska in der Beschäftigung von Frauen. In einigen Bereichen der Logistik ist der Frauenanteil noch gering. Besonders krass ist es bei den Lkw-Fahrern. Hier seien nur zwei Prozent weiblich.