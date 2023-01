Wie heimisches Gemüse dem Land hilft

Beim Transportaufkommen von Produkten spielen Faktoren wie Auslastung des Fahrzeugs, Anzahl der Leerfahrten und Art des Transportmittels eine Rolle. 2019 wurden in Österreich 34 Prozent der gefahrenen Lkw-Kilometer leer zurückgelegt, im Jahr 2010 waren es 31 Prozent, eine leichte Zunahme. Und bei Lebensmitteln sind diese Werte meist höher, so liegen sie bei Paradeisern bei 45 bis 60 Prozent.

Eine Integral-Umfrage hat zudem gezeigt, dass „Regionalität“ ein hohes Entwicklungspotenzial hat. Drei von vier Österreichern wünschen sich eine Ausweitung des Angebots an regionalen Lebensmitteln im Handel. Das gilt übrigens auch für den Gastronomiebereich: Dort wollen ebenso viele eine Ausweitung regionaler Produkte oder Zutaten, so die Studienautoren. Als groß wird auch das Entwicklungspotenzial für Lebensmittel aus der Region gesehen. Denn auch die Bereitschaft, für regionale Lebensmittel tiefer in die Tasche zu greifen, ist laut Umfrage hoch. Im Schnitt würde man hier ein Plus von 12 Prozent bei alltäglichen Lebensmitteln und 19 Prozent bei jenen für besondere Anlässe akzeptieren.

Was bleibt also unterm Strich? Der VCÖ empfiehlt jedenfalls, regionale Kreisläufe zu stärken, eine nachhaltige Logistik zu ermöglichen, die auf regionale Wertschöpfung abzielt. Und mehr Nahversorger in den Ortszentren, damit die Versorgung der Bürger auch zu Fuß oder mit dem Rad angenehm machbar wird.