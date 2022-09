AdBlue-Knappheit belastet die österreichischen Frächter

Sollte sich die Kostensituation nicht entspannen und die Verfügbarkeit des Mittels durch einen möglichen Produktionsstopp eingeschränkt werden, stünde die heimische Wirtschaft daher vor massiven Lieferkettenproblemen, warnt Klacska. In Österreich wird AdBlue vor allem von der OMV-Chemietochter Borealis produziert.

"Die Produktion von AdBlue an unserem Standort in Linz läuft derzeit ohne Einschränkung", hieß es seitens des Unternehmens auf APA-Anfrage. Gravierende Folgen im Falle einer AdBlue-Knappheit ortet die FPÖ. "Das Angebot an dem Treibstoffzusatz Adblue wird knapp und es droht uns eine weitere Katastrophe, denn ohne Adblue gibt es so gut wie keinen Lkw Transport mehr im Land", so der Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Niederösterreich, Reinhard Langthaler, in einer Aussendung.