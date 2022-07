Tempo 100 spart auch Erdgas

├ähnlich sieht das ein Experte der ├ľsterreichischen Energieagentur. Als weiteren Aspekt nennt er, dass gro├če Teile des Autoverkehrs nicht auf Autobahnen stattfinden und sich der ├╝berwiegende Dieselverbrauch auf den Schwerverkehr zur├╝ckf├╝hren l├Ąsst, bei dem das Tempolimit eben nicht greifen w├╝rde. Zudem habe ├ľsterreich bereits gro├če Mengen an Diesel importiert, nachdem die Raffinerie der OMV in Schwechat nach einem Unfall nur mit eingeschr├Ąnkter Kapazit├Ąt arbeitet. In dieser Hinsicht habe ein Tempolimit derzeit nur wenig Auswirkung auf die heimische Produktion.

Auch Elektroautos verbrauchen Erdgas

Einig sind sich die Experten aber darin, dass langsamer Fahren zu deutlich weniger CO2-Emissionen und Schadstoffen sowie zu einem niedrigeren Treibstoffverbrauch f├╝hrt, da der Luftwiderstand nicht linear, sondern exponentiell zunimmt. Das hei├čt, bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht sich der Luftwiderstand.

├ťbrigens: Auch Elektroautos verbrauchen Erdgas, und zwar dann, wenn sie zu einem Zeitpunkt geladen werden, an dem nicht genug Strom aus erneuerbaren Energiequellen zur Verf├╝gung steht. Im Jahresschnitt wird ungef├Ąhr jede f├╝nfte Kilowattstunde Strom in einem Gaskraftwerk produziert. Und nat├╝rlich verbrauchen auch Erdgasautos Erdgas, allerdings fristet diese Antriebsform ein Nischendasein. Nur 0,1 Prozent der 5,1 Millionen in ├ľsterreich zugelassenen Autos werden mit Erdgas angetrieben.