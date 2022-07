Tempo und Verbrauch – keine einfache Rechnung

Dagegen heißt es vonseiten des ÖAMTC: „Wir schätzen das Einsparungspotenzial auf Autobahnen unter Zugrundelegung der Daten von Professor Pucher von der TU Wien aus dem Jahr 2020 sowie aktuellen Hochrechnungen aus Deutschland auf maximal 1 bis 3 Prozent des heimischen Spritverbrauches bei einem Tempo zwischen 130 und 100“, so Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung.

Die allgemeingültige Rechnung kann man nicht aufstellen, erklärt Prof. Bernhard Geringer vom Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik an der TU Wien. „Natürlich ist der Energieaufwand niedriger, wenn man langsamer fährt, und man braucht weniger Kraftstoff. Es können 10 bis 15 Prozent weniger sein, vielleicht sogar mehr, es kann aber auch weniger sein, das hängt sehr stark vom jeweiligen Fahrzeug ab“, so Geringer. Wie stark der Verbrauch ansteigt, hängt von vielen Faktoren ab, wie der Motorisierung und der Aerodynamik. „Der Rollwiderstand der Reifen spielt ab Tempo 80 keine große Rolle mehr, dafür aber der Luftwiderstand und der steigt bei zunehmender Geschwindigkeit quadratisch an.“

„Wenn man Kraftstoff einsparen will, so wäre es viel effizienter, nur die Fahrten zu unternehmen, die notwendig sind“, so Geringer.