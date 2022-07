Tempolimit auf der Autobahn? Ein altes deutsches Dogma wackelt

Ist damit der heilige Bann gebrochen, ein Limit tatsächlich in Reichweite?

So einfach wird es wohl nicht. Denn das Thema „freie Fahrt für freie Bürger“ ist in Deutschland so emotional aufgeladen, dass sich in den letzten Jahrzehnten kaum ein Kanzler daran zu rütteln traute. Grund dafür ist – ähnlich wie bei der Neutralität in Österreich – dass das eigene Auto und die schrankenlose Mobilität sinnbildlich für den Aufstieg nach 1945 stehen.

Die Autobranche war in den 50ern und 60ern der Wirtschaftswundermotor, die gebeutelte Nachkriegsgesellschaft zog aus den eigenen vier Rädern neues Selbstbewusstsein, Italienurlaub mit dem VW-Bus inklusive. Da war auch egal, dass die „freie Fahrt“ ohne Limit eine Erfindung Hitlers war: In den 1950ern gab es nicht mal in Ortschaften ein Tempolimit, wer angesichts der exorbitant steigenden Unfallzahlen danach rief, wurde des „Angriffs auf die Freiheit“ bezichtigt.

Einzig SPD-Kanzler Willy Brandt traute sich in der Ölkrise in den 1970ern, an der staatlich erlaubten Raserei zu rütteln – seine Argumente damals waren dieselben wie die der Grünen heute. Es ging um Teuerung und Energiesparen, später auch ums Waldsterben. Allein: Brandts 130er-Limit auf den Autobahnen galt nur ein paar Monate, danach setzten Autolobby, ADAC und Wirtschaft alles in Bewegung, um die Temposchilder wieder abzumontieren.