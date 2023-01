Energiefrage: Wo Österreich und Israel enger kooperieren könnten

Parallel dazu gastiert am Montag und Dienstag eine österreichische Wirtschaftsdelegation in Tel Aviv – angeführt von WKÖ-Präsident Harald Mahrer und Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP). Ihr Augenmerk gilt der israelischen Hochtechnologie und Energiewirtschaft. Israels Wirtschaft ist 2022 – trotz des Krieges in der Ukraine – um rund sechs Prozent gewachsen. Israel investiert mehr als fünf Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in die Forschung und gehört im Hightech-Bereich zu den Weltmarktführern. Ob Cybersicherheit, künstliche Intelligenz oder erneuerbare Energien: Mahrer und Tursky sehen großes Potenzial für engere Kooperationen, wie sie vor der Abreise in Wien betonten.