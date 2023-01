Außenhandel: WKO-Chef Mahrer sieht „Glas zu zwei Drittel voll“

Die weltweite Gemengelage würde für ein „einmaliges, unsicheres und turbulentes Jahrzehnt sorgen“, so der Bericht. Fortschritte bei der Anwendung künstlicher Intelligenz und bei Hochleistungsrechnern könnten helfen, einige Risiken, wie im Gesundheitsbereich, abzufedern. Oft würde es aber nach wie vor am rechtlichen Rahmenwerk und damit an der praktischen Umsetzung mangeln.

Laut Analysten der UniCredit haben sich zentral- und osteuropäische Länder übrigens als widerstandsfähiger erwiesen als erwartet. „Eine Erholung ist ab dem zweiten Halbjahr 2023 wahrscheinlich, wenn sich die Wirtschaft der Eurozone ebenfalls erholt. In der ersten Hälfte 2023 wird es eine flache und hoffentlich kurze Rezession geben“, so Dan Bucsa, UniCredit Chefökonom für Zentral- und Osteuropa. Konsumenten seien pessimistisch, aber finanziell gut aufgestellt, die Auftragsbücher der Industrie voll.