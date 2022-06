Ex-Nestle-Chef Brabeck-Letmathe setzt auf Künstliche Intelligenz

Jeder wissenschaftliche Durchbruch habe eben Vor- und Nachteile. Die Entwicklung gehe jedenfalls schneller voran, als viele denken. Das habe auch die Pandemie gezeigt, die Zoom-Konferenzen für viele zum Alltag gemacht haben. „Vor zwei Jahren wusste kaum jemand, was Zoom ist.“

Mit Interesse verfolgt Brabeck-Letmathe auch das Metaverse, also jenen virtuellen Raum, in dem Menschen mithilfe von Virtual-Reality-Technologien als Avatare miteinander interagieren können. Noch im Anfangsstadium, rechnet Brabeck-Letmathe mit einer raschen Entwicklung. "Die Frage ist, wie viel Zeit die Generation, die heute geboren wird, im Metaverse verbringen wird. Werden sie dort glücklicher sein und gar nicht mehr in die physische Welt zurück wollen?".