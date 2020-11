Liftkrieg: Schweiz profitiert, banges Warten in Österreich und Südtirol

In den Nachbarländern Tschechien und Slowakei hat man mit dem Beschneien der Skipisten begonnen und hofft auf offene Lifte. Die Regierung in Bratislava will die Entscheidung in der kommenden Woche treffen. Ein Alleingang gegen die EU komme keinesfalls in Frage, wie Verkehrsminister Dolezal klar macht: Man werde sich mit den EU-Partnern koordinieren.