Kurios: Stahlhändler wurde drei Mal in einem Jahr in Konkurs geschickt

Diese Kette an Pleiten wird in die Justizgeschichte eingehen. Über den Betrieb mit Sitz am Alpe-Adria-Platz 1 in Klagenfurt wurde am 18. April 2018 am Konkursgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Firma hat dagegen Rekurs eingelegt, ist aber mit dem Rechtsmittel am 5. Juni 2018 abgeblitzt. Daraufhin wurde das Unternehmen auf unbestimmte Zeit fortgeführt. Am 16. August 2018 wurde der Sanierungsplan rechtskräftig bestätigt.

Die Rcore Holding GmbH befasst sich laut AKV mit dem Handel von Stahl und Sekundärrohstoffen. Demnach wurde anscheinend mit Schrott gehandelt.

„Die Insolvenzgläubiger erhalten zur Befriedigung ihrer angemeldeten und festgestellten Forderungen eine Quote von 20 Prozent in Form von vier gleich hohen Raten je fünf Prozent, die erste Rate zahlbar binnen zwei Wochen ab Annahme, nicht jedoch vor rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplanes, die weiteren Raten jeweils 8, 16 und 24 Monate nach Annahme des Sanierungsplanes“, heißt es in der Ediktsdatei des Justizministeriums. Ende der Zahlungsfrist ist der 31. Juli 2020. Insgesamt wurden 340.000 Euro Forderungen angemeldet.