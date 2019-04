Millionenpleite der bekannten Oberndorfer Druckerei GmbH

„Wir haben die Geschichte des Druckens in Österreich seit 1913 mitgeschrieben. Wir haben 90 Jahre entwickelt, optimiert und das Druckwesen professionell begleitet. Durch unseren Anspruch, permanent höchste Leistung und Qualität zu bieten, waren wir immer auf dem neuesten Stand der Technik“, heißt es auf der Homepage der Salzburger Oberndorfer Druckerei GmbH. „Und das wird so bleiben, denn wir haben uns schon immer das Thema Vorsprung auf die Fahnen geschrieben. Deshalb sind wir heute eines der modernsten Druck- und Kommunikationsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Unsere Technologie stellt uns national wie auch international ins Spitzenfeld der Branche. Diesen Anspruch haben wir. Diesen Anspruch haben unsere Kunden, die in ihren Märkten zu den besten zählen."

Nun hat sich die Lage aber dramatisch verschlechtert. Laut Indes Kurz vom KSV1870 wurde über die Oberndorfer Druckerei GmbH ein Konkursverfahren nach einem Eigenantrag eröffnet. "Derzeit liegen uns noch keine Unterlagen vor – wir berichten wieder, sobald Informationen greifbar sind", sagt Kurz zum KURIER.

Laut Bilanz 2017 setzte das Unternehmen 49,724 Millionen Euro um, die Verbindlichkeiten wurden mit 16 Millionen Euro beziffert.