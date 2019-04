Abgeholzt: Millionenpleite eines namhaften Holzhändlers

"Die Hauptmärkte der Firma waren seit der Gründung Algerien und Libyen. In den Jahren 2016 und 2017 kam es zu starken Umsatzrückgängen von bis zu 50 Prozent, die hauptsächlich auf politische Ursachen bzw. externe Faktoren zurückzuführen sind", heißt es aus dem Unternehmen. "In Algerien gab es 2017 einen faktischen Importstopp und in Libyen, wo die Situation seit der Revolution 2011 schwer durchschaubar ist, sind ab Mitte 2016 wirtschaftliche Umstrukturierungen eingeleitet und Maßnahmen getroffen worden, die den Handel mit Libyen wesentlich erschwert haben."

Jetzt musste die WWD Holzexport GmbH mit Sitz in Brückl den Weg zum Konkursgericht antreten. Laut dem Gläubigerschutzverband KSV1870 hat das Unternehmen rund 4,5 Millionen Euro Schulden angehäuft. Auch die Aktiva werden mit rund 4,5 Millionen Euro beziffert, aber diese können nur zum Teil einbringlich gemacht werden. Es dürfte sich dabei um offene Forderungen und andere Vermögenswerte handeln. Darunter sind 400.000 Euro Forderungen gegen einen algerischen Geschäftspartner und eine Holzlager (60.000 Euro) in Koper. Dazu kommt noch das Betriebsgrundstück in Brückl.