Gewürzhändler Kotányi: "Eine Verdopplung der Preise müssen wir weitergeben"

Warum ist der Pfefferpreis so stark gestiegen?

Das liegt an den Klimaveränderungen, wie etwa die extreme Hitze in Brasilien und allgemein in Südamerika. Es wurden um 40 Prozent weniger Pfeffer geerntet als erwartet und als diese Mengen bekannt wurden, sind die Preise im Rekordtempo in die Höhe geschossen. Wir befinden uns hier in einer ganz unsicheren Situation. Es fehlen 100.000 Tonnen Pfeffer am Markt. Und auch in Vietnam, wo der größte Teil des Pfeffers produziert wird, ist die Ernteerwartung 15-20 Prozent geringer als sonst.

In der Vergangenheit haben Sie, etwa bei Ihren ganzen Zimtstangen, den Verpackungsinhalt reduziert bei gleichbleibendem Preis. Ist das diesmal auch geplant, um die Preise halten zu können?

Was Sie ansprechen mit dem Zimt, war damals ein Einzelfall. Wir haben prinzipiell nicht vor, die Mengen unserer Produkte zu verändern. Aber eines ist klar: Eine Verdoppelung des Pfefferpreises müssen wir weitergeben. Wir planen Preisveränderungen ab Beginn des nächsten Jahres und kalkulieren gerade, wie hoch diese werden. Heuer werden wir den Preis aber vorerst halten können.