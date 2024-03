Handelsverbands-Chef: „Marktmacht ist per se nichts Schlechtes“

Sie wissen, dass aus Kaufhaus Österreich nichts geworden ist, weil die Regierung sich besser um Rahmenbedingungen kümmern sollte und wir uns um das Wirtschaften. Kaufhaus Österreich hat übrigens der ganzen Branche geschadet. Private Preisvergleichsplattformen sind oftmals gar nicht in der Lage, die Preise korrekt abzubilden, denn es gibt Aktionen und Rabatte, und all das führt noch einmal zu einer Verwirrung der Kundinnen und Kunden. Das ist eine hochkomplexe Sache, diese Millionen Produkte richtig abzubilden und zu vergleichen. Und wenn falsche Preisvergleiche stattfinden, führt das nur noch mehr zu Verwirrung. Es ist auch jedem mündigen Bürger zuzumuten, dass er selbst vergleichen kann.

Tatsache ist, dass es in Österreich 1.600 selbstständige Kaufleute gibt. Die existieren alle, bis heute. Tatsache ist auch, dass es der Handel sehr schwer hat, weil die Energiekosten noch immer 300 Prozent höher sind als vor der Krise. Wir haben auch hohe Bürokratiekosten im Vergleich zu anderen Ländern. Und es ist so, dass insbesondere die Lohnkosten durch die Inflation, die über dem EU-Schnitt war, obwohl die Lebensmittelpreissteigerungen unterm EU-Schnitt waren, voll durchgeschlagen haben. Damit haben Branchen, die nur 1 bis 2 Prozent Marge haben, Lohnkostenerhöhungen von 8,4 Prozent gehabt. Das packen nicht alle.

Wieso gibt es so viele Rabatte und Aktionen statt allgemeiner Preissenkungen?

Weil es einen Wettbewerb zwischen den Unternehmen gibt. Aber auch, weil wir den Menschen in der Teuerungskrise entgegenkommen wollen. Wir haben 40 Prozent Rabatte, in Deutschland sind es nur 12 Prozent. Das wird bei den Preisvergleichen nie miteinbezogen. Und warum gibt es die Rabatte? Keine Branche setzt mehr auf Regionalität als der heimische Lebensmittelhandel. Und wenn es eine Apfelernte gibt, dann kommt halt einmal mehr ins Regal, weil im Winter blüht nicht so viel. Dann bietet man eben einen Rabatt an.

Produkte in den deutschen Supermärkten sind generell um einiges günstiger als bei uns. Wie erklären Sie das?

Der Hauptfaktor sind territoriale Lieferbeschränkungen: Wenn Spar beispielsweise einen Haarspray eines multinationalen Konzerns in Freilassing einkaufen möchte, geht das nur über die nationale Vertriebsgesellschaft des jeweiligen Multis. Der Haarspray kostet aber für einen Deutschen in der Beschaffung 2 Euro. Wenn wir als österreichische Händler denselben Haarspray kaufen, zahlen wir 3,20 Euro. Das heißt bis zu 60 Prozent mehr im Einkaufspreis. Der sogenannte „Österreich-Aufschlag“ ist also ein Körberlgeld der internationalen Hersteller á la Nestlé und Co. Diese territorialen Lieferbeschränkungen müssen von der EU-Kommission aufgehoben werden! Wir brauchen einen Binnenmarkt in diesem Bereich.