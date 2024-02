Billa lenkt ein: Doch wieder Bargeld in der bargeldlosen Filiale

Der erste Erfahrungswert dürfte auch gleich der zentrale gewesen sein: Ab Morgen, Donnerstag, wird es an einer Selbstbedienungskassa der Filiale auch wieder möglich sein, mit Bargeld zu bezahlen, bestätigt eine Sprecherin. Der Unmut mancher Kunden, den auch eine Filial-Mitarbeiterin mehrmals am Tag zu hören bekommt, dürfte gewirkt haben. "Das ist die Zukunft, aber die Leute beschimpfen uns. Wenn es nach mir geht, könnte der Test morgen schon wieder aufhören", sagt die Angestellte, die an der SB-Kassa aushelfen muss, falls Kunden Probleme beim Bezahlen haben.

Seit wenigen Tagen erst läuft der Testbetrieb, man wolle Erfahrungswerte mit den SB-Kassensystemen unter Echtzeitbedingungen sammeln, heißt es dazu auf Anfrage in der Rewe-Zentrale in Wiener Neudorf.

Testlauf bis April angesetzt

Absichtlich in der frequenzschwachen Zeit der Wiener Semesterferien hat Billa den Testbetrieb in der Filiale am Rande des Praters gestartet. Auf mehrere Woche bis April ist der Test angelegt. Es sei nicht daran gedacht, den Testbetrieb in echt auf andere Standorte zu übertragen. Sehr wohl aber könnte es weitere Testfilialen auch außerhalb Wiens in stärker frequentierten Filialen geben, heißt es. Wo genau, werde erst noch evaluiert. fix ist, dort wird es dann auch jeweils eine Selbstbedienungskassa geben, wo die Bargeldzahlung möglich sein wird.