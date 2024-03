16.200 Tonnen: So viele Lebensmittel haben die Supermärkte weggeworfen

Der KURIER hat bei Handelssprecher Rainer Will nachgefragt: „Wenn der Lebensmittelhändler Lebensmittel beispielsweise an die Wiener Tafeln weitergeben möchte, muss er das Produkt preislich auf null setzen, weil er es ja weiterschenkt. Das führt laut Gesetz aber wiederum dazu, dass es nichts mehr wert ist und damit nicht mehr verkehrsfähig ist. Sprich: Man dürfte es gar nicht weitergeben. Wenn er aber das Produkt nicht auf null reduziert, muss er die Steuer zahlen, obwohl er keinen Euro verdient, wenn er es weitergibt.“ Will appelliert an das Klimaschutzministerium, dass es diesbezüglich gesetzliche Verbesserungen brauche.