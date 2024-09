Extremwetter und Krieg: Preise für Paprika und Pfeffer schießen in die Höhe

Die Gewürzpreise auf den Rohstoffmärkten gehen laut Branchenverband scharf nach oben. Alleine der Preis für Pfeffer habe sich seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt . Der markante Preisanstieg stellt die heimischen Betriebe vor extreme Herausforderungen , wie der Obmann des Verbandes der Gewürzindustrie, Erwin Kotányi , am Montag mitteilte. Auslöser seien vor allem Ernteeinbußen wegen extremer Hitze und Überflutungen sowie erhöhte Frachtkosten infolge des Krieges im Nahen Osten.

Der Grund für die weitere Aufwärtstendenz der Pfefferpreise ist den Angaben zufolge die extreme Hitze in Brasilien, die auch bereits bei Kaffee starke Ernteeinbußen verursacht habe. Sie führt auch bei Pfeffer zu einer um 40 Prozent geringeren Ernteaussicht. "In Vietnam, dem größten Produzenten von Pfeffer, wird eine um rund 15 Prozent geringere Ernte prognostiziert", erklärten Kotányi und die Geschäftsführerin des Verbandes der Gewürzindustrie im Fachverband der Lebensmittelindustrie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Katharina Koßdorff, in einer gemeinsamen Aussendung.