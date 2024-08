Biowein immer beliebter: Österreich Weltmeister beim biologischen Anbau

Um genau zu sein: 10.432 Hektar - und damit 24 Prozent der österreichischen Gesamtrebfläche - werden in diesem Jahr bereits zertifiziert biologisch bewirtschaftet. Das belegen auch die neuesten Daten des Landwirtschaftsministeriums.

Außerdem dürfen, etwa zur Schädlingsbekämpfung, nur Kontaktmittel verwendet werden, die - anders als die im konventionellen Weinbau üblichen systemischen Mittel - nicht in die Pflanze eindringen.

Und das soll etwas heißen, denn im Bioweinbau gelten ganz eigene Gesetze: So sind etwa eine schonende Bodenbearbeitung und die Verwendung von rein natürlichen Pflanzendüngern Merkmale der ökologischen Landwirtschaft.

Das geht aus dem Bericht „The World of Organic Agriculture 2024“ hervor.

Ziel von diesen Winzerfamilien ist es, gesunde Böden an die nächste Generation weiterzugeben. Allein aus diesem Motiv ergibt sich ein Bestreben, umweltbewusst zu wirtschaften.

Dass in Österreich viele Winzer auf biologischen Anbau setzen, liegt unter anderem daran, dass 95 Prozent der Weingüter Familienbetriebe sind.

So auch für Florian Alphart, der gemeinsam mit seiner Frau Claudia Alphart (beide im Bild oben) ein Weingut in Traiskirchen in neunter Generation weiterführt.

Vor 15 Jahren habe er seine Produktion auf eine biologische Bewirtschaftung umgestellt, „um das Ökosystem gesund zu halten“.

Bio war für Alphart allerdings kein Trend, auf den er kurzerhand aufgesprungen ist. „Ich sehe im Allgemeinen vielmehr eine Art Umkehr zu längst bekannten Praktiken mit Unterstützung der heutigen Forschung und modernster Bewirtschaftungstechniken“, sagt Alphart gegenüber dem KURIER.