Shootingstar der Winzerszene

Lukas Schiefermair aus Kematen an der Krems (Bez. Linz-Land) ist ein ehrgeiziger junger Mann mit klaren Zielen, die er ambitioniert und konsequent verfolgt. „Als Jüngster musst du dich auf die Beine stellen“, schildert er seinen Entschluss, sich ein eigenes Betätigungsfeld abzustecken. Klar war, dass sein älterer Bruder Paul den elterlichen Hof in der Ortschaft Gerersdorf übernehmen würde. Das stattliche Anwesen ist mit Schweinezucht, Getreide, Obst und Gemüse breit ausgerichtet. Die Eltern kümmern sich obendrein um die Eventlocation mit weitläufigem, gepflegtem Garten und Gästezimmern.

Lukas – „ich hatte immer schon den Bezug zum Genuss“ – ging seinen Weg, absolvierte die HBLA für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg, praktizierte bei einigen Top-Winzern, legte 2014 den ersten Weingarten an. Bei ihm ist im Familienbetrieb auch die Essiggurkerlproduktion ein wichtiger Erwerbszweig „Dadurch kann ich den Weinbau finanzieren.“ Denn der sei eine langfristige Investition. Mittlerweile stehen auf sechs Hektar rund 20.000 Rebstöcke, der moderne Keller wurde 2019 errichtet.

Schiefermair bezeichnet sich selbst als Perfektionist: „Ich schaue, dass alles zum richtigen Zeitpunkt geschieht.“ Auch deswegen ist er in der Szene ein gefragter Ansprechpartner. „Ich gebe meine Erfahrung gerne weiter, die Fehler nicht.“ Die Frage, welches Terroir gut für Weinbau sei und welches nicht, sieht Schiefermair differenziert: „Der Winzer macht den Wein, der Boden macht die Typizität.“ In diesem Sinne ist er davon überzeugt, dass sich der feste und schwere, tonhaltige Lehmboden in der Region jedenfalls eigne. „Ich kann keinen anderen Boden herzaubern, also mache ich das Beste daraus.“

Ein Ort zum Gustieren

„Es wird noch einiges passieren“, kündigt er weitere Expansionsschritte an. Geplant ist etwa ein spezieller Weingarten, „ein Ort zum Gustieren“. Vorerst steht allerdings ein besonderes Ereignis an: Lukas und seine Frau Katrin erwarten ihr erstes Kind – im September, pünktlich zur Weinlese.