Moderne Nahversorger: Wenn die Lebensmittel aus dem Container kommen

Das liege auch daran, dass die meisten Container in ländlichen Gemeinden stehen, wo die Menschen einander kennen. Bald wolle man aber einen Standort in Wiener Neustadt eröffnen. „In einer Stadt könnte natürlich aufgrund der Anonymität der Kunden Diebstahl zum Thema werden. Dafür gibt es aber Zutrittssysteme“, sagt Mayer.

"Heuchlerisch"

Auch dass sich Rewe-Chef Marcel Haraszti kürzlich gegen eine Sonntagsöffnung ausgesprochen hat, findet Mayer „heuchlerisch“. „Die Rewe-Gruppe hat Shops in fast allen Tankstellen. Das bedeutet, sie können sowieso an fast so vielen Standorten sonntags offenhalten, wie es Billa-Filialen gibt“, so Mayer.

Mehrere Standorte

Auf die Frage, ob man vom Betreiben eines Kastlgreissler-Shops leben könne, sagt Mayer: „Einige unserer Kaufleute betreiben nur einen Standort, aber dann machen sie das zusätzlich zu einem anderen Geschäft, das sie sowieso haben. Wenn das Betreiben von Kastlgreisslern aber die einzige Erwerbsquelle ist, ist es sinnvoll, mehrere Standorte zu eröffnen.“

Der Franchisenehmer, der bereits am längsten dabei ist, sei etwa gerade dabei, seinen achten Standort vorzubereiten.