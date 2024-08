Spar-Vorstand über Essen: "Wir sind nicht der Oberlehrer der Nation"

Der Spar-Sortimentschef erklärt auch, warum er gegen Billig-Fleisch aus Lateinamerika ist und wofür es neuerdings einen Ayurveda-Experten braucht.

KURIER: Wie ist es im ersten Halbjahr gelaufen?

Markus Kaser: Im Handel ist die Situation wirklich angespannt, die Rahmenbedingungen sind so schwierig wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ein Faktor sind fast zehn Prozent höhere Personalkosten bei null Inflation in unserem Sortiment schon das zweite Monat in Folge. In großen Bereichen sinken die Preise sogar, etwa bei Molkereiprodukten. Auch Obst und Gemüse ist schon tief in der Deflation. In so einer Situation ist es extrem herausfordernd alles unterzubringen, was man selbst an Kosten hat.