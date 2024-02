Wie die Klimawende für die Wirtschaft profitabel wird

Herhold ist einer der Autoren eines Reports von BCG und Weltwirtschaftsforum (WEF) . Das Resultat: Die Staaten müssten die Rahmenbedingungen so gestalten, dass es wirtschaftlich ist, zu dekarbonisieren. Die Regulierungen müsste demnach nicht laxer, sondern "deutlich aktiver und konkreter" werden, sagt Herhold im Gespräch mit dem KURIER.

Die Klimawende ist teuer, zerstört die Wirtschaft und kostet Europa seinen Wohlstand? Falsch, sagt Patrick Herhold, Senior Partner des Beratungsunternehmens Boston Consulting Group (BCG) in München.

In Relation bedeutet das auch: "In den allermeisten Produktgruppen würde der Preisanstieg unterhalb aktueller Inflationsraten liegen", sagt Herhold.

Am Geld sollte es demnach nicht liegen. Denn die Mehrkosten für eine klimaneutrale Produktion hielten sich bei vielen Gütern in Grenzen. „Bei einer kompletten Dekarbonisierung liegt der Kostenanstieg für die emissionsintensiven Endprodukte bei zwei bis vier Prozent. Bei vielen Produkten liegt er sogar unter einem Prozent."

So sei zum Beispiel CO2-reduzierter Stahl zwar deutlich teurer als konventionell hergestellter, anteilig berechnet auf die Produktionskosten eines Autos fallen die Stahlkosten aber weniger ins Gewicht. Der Effekt: "Grüner Stahl" ist ein gefragtes Produkt, das mit hohen Margen verkauft wird.

Eine zentrale Rolle kommt, zweitens, der CO2-Bepreisung zu, wie es sie bisher nur in jedem vierten Staat gibt. Diese müsste weiter ausgerollt und schrittweise erhöht werden. Gleichzeitig sollten auch Subventionen für fossile Energieträger gestrichen werden. Dadurch würde Kostenwahrheit hergestellt und klimaneutrale Ansätze begünstigt.

Viertens sollten Hindernisse für klimaneutrale Technologien und vielversprechende Projekte beseitigt werden. Das betrifft etwa überlange Genehmigungsverfahren für Energieinfrastruktur wie Windräder und Stromleitungen, Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft und Weiterbildungsangebote für dringend benötigte Berufsgruppen.

Sollte das alles nicht ausreichen, um Zwischenziele zu erreichen, dürften Regierungen, fünftens, nicht vor drastischeren Maßnahmen zurückschrecken. Dazu zählen Herhold und Pim etwa Verbote für bestimmte Technologien oder in letzter Instanz Eingriffe ins Klima (Geoengineering, Anm.), um die Folgen der globalen Erwärmung abzufedern.

Vorkehrungen gegen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit

"Es geht darum, die Dekarbonisierung Schritt für Schritt anzustoßen", sagt Herhold. Die Unternehmen würden ihre Ressourcen dann aus Eigeninteresse entsprechend einsetzen und dabei große Potenziale mobilisieren.

"Die entscheidende Frage ist, ob es sich rechnet. Es gibt keinen Mangel an Investitionsmitteln, sondern einen Mangel an Wirtschaftlichkeit.“ Damit die europäischen Unternehmen durch Umweltauflagen nicht an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, müssten Importzölle auf Produkte erhoben werden, die zu niedrigeren Standards hergestellt würden.