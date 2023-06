Investitionen in Öl und Gas steigen weltweit

Da die Staaten dieses Volumen nicht stemmen können, müssten etwa zwei Drittel davon von privaten Geldgebern kommen. Den Staaten käme dabei aber die wichtige Aufgabe zu, stabile und sichere Bedingungen herzustellen.

Die Porenziale solcher Investitionen wären allerdings beachtlich: Erstens, weil das Erzeugungspotenzial in vielen der Länder groß ist - etwa in Form von Sonnenenergie. Die Investitionen würden in den Entwicklungsländern nicht nur den Zugang zu Energie für breite Bevölkerungsteile eröffnen, sondern auch Jobs schaffen und eine nachhaltige Zukunft absichern.

"Der Kampf gegen den Klimawandel wird in den Entwicklungsländern gewonnen", sagte dazu IFC-Chef Makhtar Diop.