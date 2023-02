Shell macht Rekordgewinn, OMV verdoppelt Ertrag

Die Aktionäre sollen zusätzlich zur bereits beschlossenen Sonderdividende eine höhere reguläre Dividende von 2,80 (2,30) Euro je Aktie erhalten. Im 4. Quartal waren die Konzernerlöse vor allem wegen des Preisanstiegs mit 14,507 Mrd. Euro um 9 Prozent höher als im Schlussquartal 2021.

Keine Entspannung

Für die Autofahrer ist dagegen noch keine Entspannung in Sicht. Im Jänner kostete ein Liter Diesel im österreichweiten Durchschnitt 1,760 Euro und damit um 7,4 Cent mehr als noch im Dezember. Bei Super liegt das Plus bei 9,8 Cent, was im Jänner zu einem durchschnittlichen Literpreis von 1,584 Euro führte. Der KURIER berichtete jüngst über die wieder anziehenden Preise.