Klimazerstörung: Wie das reichste Prozent die Erde bedroht

Der exzessive Konsum der reichsten Bevölkerungsschicht beschleunigt die Erderwärmung in einem alarmierenden Maße, wie aus einem aktuellen Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam hervorgeht. Die soziale Ungleichheit spiegelt sich nicht nur in finanziellen Disparitäten wider, sondern auch in der Klimakrise.

Der Bericht mit dem Titel "Climate Equality: A Planet for the 99 Percent" verdeutlicht, dass das reichste Prozent der Weltbevölkerung im Jahr 2019 so viele klimaschädliche Treibhausgase verursachte wie die fünf Milliarden Menschen, die das ärmere zwei Drittel der Bevölkerung ausmachen.

