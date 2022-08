Ferialpraktikanten fehlen: Wieso viele Jugendliche heuer nicht arbeiten wollen

Ihr Berufsziel kennt sie jetzt schon: Gastronomin mit eigenem Restaurant. Aus dem Grund hat sie sich für eine Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe entschieden, Schwerpunkt: Eventmanagement und Hotellerie. „Hier werde ich mit Matura und einem Gewerbeschein abschließen, so kann ich gleich durchstarten.“ Im Hotel Sans Souci hilft sie vor allem bei den Frühstücksvorbereitungen: Käse- und Schinkenschiffchen machen, Obst und Gemüse in die korrekte Form schneiden und Teige für Madeleines und Pancakes vorbereiten. „Ich bewundere die Kreativität der Profis und das genaue Arbeiten. Die haben so viele Ideen.“

Erstes selbst verdientes Geld



Gelernt hat Lydia in ihrem ersten Job auch schon einiges: wie man die Speisen anrichtet, damit sie ansprechend aussehen oder wie man mit Maschinen wie einem Vakumiergerät umgeht. Sie hat aber auch verstanden, dass man eigene Methoden entwickeln muss, wenn es stressig wird. „Dann darf man nicht den Kopf verlieren, muss eines nach dem anderen machen und sich selbst beruhigen.“

Für ihre Leistungen bekommt Lydia 1.055 Euro brutto monatlich. Ihr erstes selbst verdientes Geld. „Ich gehe sehr gerne Bogenschießen und ich werde mir einen neuen Bogen kaufen und den Rest in meinem Urlaub in Rom ausgeben.“