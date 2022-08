Was tun, wenn man die Rechnungen nicht mehr zahlen kann?

Wie sehr trifft es Selbstständige?

Etwa jeder fünfte Schuldner ist selbstständig. Die meisten davon sind Ein-Personen-Unternehmen. Sie haben oft wenig Rücklagen und können den Forderungen des Finanzamtes und der Sozialversicherung nicht nachkommen. Stolpern kann aber jeder. Bei uns gibt es in jedem Fall kostenlose Beratung und wir helfen beim wieder Aufstehen.

Gibt es aufgrund der steigenden Inflation Anrufe, bei denen hervorgeht, dass sich die Menschen die Lebensmittel nicht mehr leisten können?

Gott sei Dank ist das noch sehr selten. Wir bekommen aktuell sehr viele Fragen zu offenen Mieten oder Jahresabrechnungen der Energieanbieter, die nicht bezahlt werden können.

Wie helfen Sie in solchen Fällen?

Generell muss man sagen, dass die Priorität darin liegt, die Existenz des Schuldners sicherzustellen. Sprich, dass Fixkosten wie Miete, Strom und Lebensmittel gedeckt sind und erst in zweiter Linie Kredite, Handyrechnungen etc bezahlt werden. Wir sehen uns dazu ganz genau die Einnahmen und Ausgaben an und versuchen dann Einsparungsmöglichkeiten zu finden beziehungsweise das Einkommen zu erhöhen. Wir bringen alles ans Licht. Denn viele wissen ja nicht einmal, wo sie überall offene Rechnungen haben.

Welche Einsparungsmöglichkeiten ergeben sich häufig?

Wir besprechen, ob man bestehende Versicherungen zum Beispiel ruhig stellen kann oder es eine günstigere Wohnung gibt. Und natürlich das Auto. Das ist den Österreichern zwar heilig, bietet aber enormes Einsparungspotenzial. Wir zwingen aber nie jemanden dazu, das Auto zu verkaufen oder mit dem Rauchen aufzuhören. Wir regen nur zum Umdenken an.

Im nächsten Schritt kommt es dann zur Umschuldung, zum außergerichtlichen Vergleich oder zum Privatkonkurs. Aber selbst den muss man sich ja leisten können.

Das stimmt. Denn wir sehen zunehmend, dass den Menschen nichts mehr übrig bleibt. Sie also nicht einmal die kleinste Rate zurückzahlen können. Ich denke, künftig wird in vielen Fällen nicht einmal der Privatkonkurs möglich sein. Die landen dann im ewigen Konkurs und leben jahrelang oder gar für immer vom Existenzminimum.