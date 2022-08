Doskozil lässt offen, ob Burgenland Energiepreise Anfang 2023 anhebt

Weitere Quellen für den Fonds: Von der Landesholding kommt eine Sonderdividende von fünf Millionen Euro, Energieerzeuger (z. B. Burgenland Energie) müssen eine Energieabgabe auf neue Windräder und Fotovoltaikanlagen leisten und schließlich sollen bestehende Sozialleistungen, vom Heizkostenzuschuss bis zum Semesterticket, gebündelt werden.

Anträge für Leistungen aus dem Sozial- und Klimafonds können ab 1. September auch auf Gemeindeämtern gestellt werden - die Kommunen bekommen vom Land eine Entschädigung für den Mehraufwand. Man wolle damit bedürftige Menschen "über den Winter bringen", so Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Mittwoch in Eisenstadt.

Mindestlohn als Empfehlung für den Bund

Der mit absoluter Mehrheit regierende Burgenländer empfahl der Bundesregierung außerdem, den im Burgenland im Landesdienst und vielen Gemeinden geltenden Mindestlohn von 1.700 Euro netto monatlich umzusetzen. Das sei die am stärksten zielgerichtete Maßnahme gegen die Teuerung, so Doskozil.

Auf die türkis-grüne Bundesregierung verwies Doskozil auch bei den Energiepreisen: Die Burgenland Energie - mit EVN (NÖ) und Wien Energie in der Vertriebsgesellschaft Energieallianz (EA) - macht die von den beiden Partnern aus NÖ und Wien verkündete Vorziehung der Preiserhöhung von Jänner 2023 auf September 2022 nicht mit. Ob das Burgenland, wie allgemein erwartet, im Jänner nachzieht, ist laut Doskozil keineswegs beschlossene Sache: "Es ist mitnichten ein Automatismus, dass das Burgenland die Erhöhung 1:1 nachvollzieht", wiederholte der rote Landeschef mehrmals.