Mitgefühl und Ehrlichkeit: Was gute Chefs und Chefinnen ausmacht

Arbeitspsychologin Lammert-Hejl spricht in diesem Zusammenhang von einer richtigen „Bewegung“ und rät Führungskräften, „neben dem ’Was’ und ’Wie’ das ’Warum’ viel stärker zu kommunizieren.“ Das wird auch deshalb immer wichtiger, „weil zukünftige Generationen immer weniger Bindung zum Unternehmen haben und es sicher nicht ausreicht, sie nur mit einem guten Gehalt zu binden.“ War es das schon? Nein, denn in den vergangenen drei Jahren ist noch eine wesentliche Anforderung an Führungskräfte dazu gekommen: die des Krisenmanagers in stürmischen Zeiten. Phasen, die von Unsicherheiten und Krisen geprägt sind, fordern Vorgesetzten besonders viel ab.

Halt in unsicheren Zeiten

Wie also damit umgehen? „Eine gute Chefin steht hinter ihren Mitarbeitern, strahlt Zuversicht aus und bietet Halt. Das ist in der aktuellen Situation besonders wichtig“, weiß Susanne Hickel. „Dennoch“, und das betont die Arbeitspsychologin Lammert-Hejl,„sollten Führungskräfte die Herausforderungen ehrlich kommunizieren.“ Sie müssten nicht immer sofort eine Lösung parat haben. „Eine wichtige Kompetenz der Chefin oder des Chefs ist aber, dass selbst nach Fehlschlägen oder Krisen der Fokus bewusst auch auf die positiven Anteile oder zumindest auf das Neutrale gerichtet ist“, erklärt die Expertin. Im Team von Katharina Lapin ist das bereits die Regel: „Es hilft, die individuellen Stärken des Einzelnen und der Einzelnen noch mehr zu fördern, anstatt den Mitarbeitenden etwas aufzuzwingen, dass sie vielleicht gar nicht so gut können oder mögen.“

Stärken fördern

Dem stimmt auch Arbeitspsychologin Lammert-Hejl zu: „Stärken muss man stärken. Gelungenes sollte man mindestens genau so intensiv analysieren, wie Probleme.“ Außerdem solle man „(Teil)-Erfolge“ regelmäßig sichtbar machen. Dem häufigen Irrglauben, Führungskräfte müssten nonstop arbeiten, steht Susanne Hickel von Health Consult kritisch gegenüber. Die Expertin empfiehlt stattdessen: „Gerade nach arbeitsintensiven Phasen, müssen angemessene Erholungsphasen folgen. Batterien neu aufladen heißt auch regelmäßig „Offline“ gehen.“