„Servas Chef!": Ist Dialekt in der Arbeitswelt nun salonfähig?

„Bin leider a no ned daham“ – in den sozialen Medien, im privaten Kontext, ist das Schreiben im Dialekt bereits Normalität. Doch erobert die Umgangssprache nun auch die Business-Welt?

Der Schweizer Sprachwissenschaftlerin Helen Christen nach wird die Welt jedenfalls informeller. Und das macht sich auch in der Sprache bemerkbar. „Hierarchien werden nicht mehr betont und Dialekt vermittelt Nähe, da er an die spontan gesprochene mündliche Sprache erinnert.“ Informalität werde somit auch in seriösen E-Mails salonfähiger. Beobachtbar sei das, so Christen, beispielsweise auch an der Verwendung von „Liebe Grüße“: „Vor zwanzig Jahren wäre das unmöglich gewesen. Früher gingen liebe Grüße nur an Personen, die man gut kannte.“ Heute würden sie auch in der Arbeitswelt und gegenüber Unbekannten akzeptiert.

"Man wirkt schlimmstenfalls unprofessionell"

Personalberater Markus Mülleder von Hill International sieht im Verwenden von Dialekt sogar einen entscheidenden Vorteil: „Es fällt auf und man kann den Effekt positiv nutzen. Im Tourismus kann es sehr passend sein, wenn man zum Beispiel die österreichische Kultur in den Vordergrund stellen will.“ Gleichzeitig könne es unseriös wirken. „Wenn man eine entsprechende Beziehung zu der Person hat, ist es kein Problem. Aber ins Blaue hinein würde ich es nicht empfehlen. Man wirkt schlimmstenfalls unprofessionell.“ Wichtig sei es authentisch zu sein und das sei laut Mülleder nach Situation, Branche und Thematik zu betrachten.