"Beziehungen können nicht überleben, wenn man nicht darüber spricht": Geld als Liebeskiller

Finanzen und Ausgaben würden sich außerdem nach einer Weile verändern, weswegen mehr als nur ein Gespräch nötig sei. Umso wichtiger sei es die besprochenen finanziellen Angelegenheiten und Kompromisse schriftlich festzuhalten: "Es ist mit einem Vertrag vergleichbar und man bestätigt so auch seine Verpflichtungen", sagt Weidl. Zur rechtlichen Absicherung empfehlen Anwälte sogar schon vor einer Eheschließung in einem "Ehepakt" festzuhalten, was den zwei Partnern wichtig ist. Beispielsweise kann definiert werden, welche Besitztümer jeder vor der Ehe hat, das macht die Aufteilung im Falle einer Scheidung um vieles einfacher.

In der allgemeinen Finanzbildung sieht Weidl einen weiteren bedeutenden Punkt im richtigen Umgang mit Geld: "Bildung in diesem Bereich ist unglaublich wichtig, und zwar von Kindesbeinen an. Jeder sollte sich mit Finanzen auskennen." Und das nicht nur für romantische Beziehungen, sondern vor allem für einen selbst: "Wenn man Finanzen versteht, geht man auch anders mit der Thematik um."