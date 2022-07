Die besten Geld-Tipps für den Urlaub

Die Vorfreude auf den Urlaub ist groß - allerdings kann das Zahlen und Bargeld beheben zu einer mittleren Kostenfalle auswachsen, wenn man nicht aufpasst. Die Expertinnen und Experten der Sparkassengruppe haben daher 12 Geld-Tipps für den Urlaub formuliert:

12 Geld-Tipps für den Urlaub:

- Geld schon vor Urlaubsantritt bei der Hausbank wechseln

Im Urlaubsland werden oft schlechtere Kurse und hohe Spesen verrechnet.

- Etwas Bargeld für kleine Besorgungen dabeihaben

Nicht in allen Ländern gibt es eine flächendeckende Versorgung mit bargeldlosen Bezahlterminals für Kredit- und Debitkarten.

- Auf die Bargeldobergrenze im Ausland achten

In einigen EU-Ländern können Barzahlungen nur bis zu einer bestimmten Höhe getätigt werden.

- Kartenzahlungen in Nicht-Euro-Ländern in der Landeswährung

Bei Zahlungen in Euro gibt es meist eine schlechtere Kursabrechnung.

- GeoControl überprüfen und eventuell deaktivieren

Für bestimmte Regionen außerhalb Europas ist das Bargeldbeheben an Geldausgabeautomaten gesperrt. Das dient dem Schutz vor Kartenmissbrauch.

- Zahlungslimit von Debit- und Kreditkarte checken

Vor allem bei Ländern mit erhöhter Kriminalität sinnvoll.

- Kontaktlos bezahlen & Bankkarten-Backup

Kontaktlos bezahlen ist wo möglich sinnvoll. Bankkarten-Backup ist zusätzlich zu einem Mix aus verschiedenen Zahlungsmitteln ratsam.

- Außerhalb des Euroraums mit Debitkarte Bargeld beheben

Mit der Debitkarte ist das am günstigsten. Achtung: Manche Geltausgabeautomaten-Betreiber verlangen zusätzliche Entgelte.

- Auf Umrechnung in Euro bei Bargeldbehebung verzichten

Umrechnen in die Heimatwährung am Geldautomaten in Nicht-Eurozone-Ländern kann hohe Gebühren verursachen.

- Wenn möglich keine Bargeldbehebung mit Kreditkarten

Hier fallen relativ hohe Gebühren an.

- Codes von Bankkarten gut merken

Pin-Codes nicht notieren, sondern gut einprägen!

- Reiseversicherungen im Rahmen von Kreditkartenverträgen prüfen

Oft sind zusätzliche Versicherungen vom Reiseveranstalter gar nicht notwendig.