Selbstversuch: Ich kaufe eine Kryptowährung

Die Zwischenzeit will ich nutzen, um Ihnen zu erklären, was Fiatgeld ist. Fiatgeld haben Sie nämlich schon mal gesehen. Es ist jenes Geld, das Sie und ich in unserem Brieftascherl haben, also das staatlich anerkannte Tausch- und Zahlungsmittel wie zum Beispiel Euro. Es ist also all das, was eine Kryptowährung nicht ist. Warum erkläre ich Ihnen das? Weil Sie womöglich in Ihrer Kryptobörse über den Begriff FIAT stolpern werden. Und zwar möglicherweise jetzt.

Schritt 3

Ihr Konto ist verifiziert und damit fast einsatzbereit. Bevor wir kaufen können, müssen wir das digitale Krypto-Geldtascherl – das heißt, auf Ihrer Plattform üblicherweise „Wallet“ – mit Fiatgeld befüllen. Das geht normalerweise mit einer Kreditkarte. In der Regel dauert das auch ein bisschen länger, je nachdem wie schnell die Zahlung abgewickelt ist.

In der Zwischenzeit lohnt es sich, die Kurse der verschiedenen Währungen zu verfolgen und sich einen Plan zurecht zu legen, was man gerne kaufen würde. Wenn das Geld nämlich einmal in Ihrer Wallet ist, ist der Kauf einer Kryptowährung in Sekundenschnelle vollzogen. Je nach Benutzeroberfläche Ihrer Kryptobörse wählen Sie die gewünschte Kryptowährung aus, geben an wie viel Fiatgeld Sie dafür ausgeben möchten und klicken auf „kaufen“ oder „buy“.

Fertig.