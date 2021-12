Die Schlittenfahrt des Bitcoin

Wer also zu Jahresbeginn einstieg, kann sich trotz es Kursrutsches am Samstag noch immer über ein Kursplus von mehr als 70 Prozent freuen. Verschwinden werden Krypto-Währungen also vorerst nicht, denn die dahinter stehende Blockchain-Technologie ist das, was die Welt verändern werde, so Steinbichler.