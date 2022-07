Was wissen Sie über ihren Stromverbrauch? Fünf ungewöhnliche Fakten

In Deutschland hat Wirtschaftsminister Robert Habeck zum Energiesparen in den eigenen vier Wänden aufgerufen. „Jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation“, mahnte er die Bevölkerung. Klare Ansagen und konkrete Pläne wie in Deutschland, lassen hierzulande auf sich warten. Doch auch ohne Appelle der österreichischen Regierung ist das Thema Energie- und Gas-Sparen längst bei den Menschen angekommen. Spätestens, wenn horrende Gas- und Stromrechnungen ins Haus flattern, ist die Zeit reif, Sparmaßnahmen zu ergreifen.

Energie einsparen

Das Licht im Vorzimmer ausschalten, Wäsche mit möglichst geringer Temperatur waschen und elektronische Geräte abschalten, statt im Standby-Modus laufen lassen: Im Alltag gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Energie einzusparen. Und auch, wenn die Tipps nicht neu sein mögen, sind sie jetzt sinnvoller denn je.

Daten und Fakten zum Stromverbrauch

Wir haben Daten und Fakten gesammelt, die sich dem Thema Energie nicht nur aus rein wissenschaftlicher Sicht annähern, sondern durchaus auch unterhaltsame Aspekte zu bieten haben. Apropos: Dass Minister Habeck als Sparmaßnahme seine Duschzeit verkürzt hat, auf unter fünf Minuten, weiß mittlerweile ganz Europa.