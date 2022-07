Hitze und Kälte: Unser Leben mit Extremen

Europa leidet in diesen Tagen unter extremer Hitze. Noch nie zuvor wurden zum Beispiel in Großbritannien Temperaturen über 40 Grad Celsius gemessen. Waldbrände wüten in Spanien und Frankreich, in vielen Regionen Italiens wurde der Wassernotstand ausgerufen.

Phänomene, die sich in den nächsten Jahren häufen werden, weiß Annemarie Lexer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik: „Die Sommer werden heißer. Extreme Ereignisse wie Starkregen oder Hagel werden zunehmen.“

Auch in Österreich sind die ersten Anzeichen des Klimawandels deutlich sichtbar: Der Pegelstand des Neusiedler Sees ist so niedrig wie seit 20 Jahren nicht. Der Sonnblick war schon am 6. Juli frei von natürlichem Schnee, was normalerweise erst Mitte August der Fall ist.

Kühlen wird teuer

Die zahlreichen Hitzetage über 30 Grad Celsius heizen unsere Wohnungen und Büros ordentlich auf. Jetzt kann man leicht sagen: Egal, wir haben eine Klimaanlage. Aber es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis die Unternehmen, aber auch und vor allem die privaten Haushalte angesichts der stetig wachsenden Strompreise auf das Einschalten des kühlenden Gebläses ganz verzichten werden. Schlicht und einfach, weil es das Budget nicht mehr hergibt.