Grüne Fassaden lindern die Hitze der Stadt

Netz wächst weiter

Drei Viertel des österreichischen Fernkältenetzes befinden sich in Wien. Die Wien Energie baut um die Wiener Innenstadt einen Ring an Kältezentralen, der 2025 geschlossen werden soll. Zu den versorgten Gebäuden der Wien Energie zählen unter anderem die Universität Wien, zahlreiche Hotels, die Nationalbank, das AKH Wien, der Austria Campus und schon bald das sanierte und umgebaute Parlament am Ring.

Fernkälte kommt auch in Linz und in Niederösterreich zum Einsatz. In Graz wird Fernkälte in ein Industriekundennetz eingespeist. Auch Kärnten setzt auf Fernkälte. Noch in diesem Jahr sollen in Klagenfurt Gebäude mit Fernkälte versorgt werden.