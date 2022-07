Wie Sie Wasser sparen und damit ihre Geldbörse schonen

Der Abwasch per Hand verbraucht meistens doppelt so viel Wasser wie eine moderne Spülmaschine. Waren die Geschirrspüler der Anfangsjahre wirkliche Strom- und Wasserfresser, so ist das bei den modernen Geräten heutzutage nicht mehr der Fall. Energie- und wassersparende Geschirrspüler arbeiten deutlicher effizienter, als es der Mensch beim Abwasch je könnte.

Technik spart Wasser

Ob Bad oder Küche: Wasserspararmaturen wie Sparduschköpfe, Durchflussbegrenzer oder Perlatoren reduzieren den Wasserverbrauch bis zu 50 Prozent, ohne den Komfort zu senken. Direkt an den Wasserhahn montiert, mischen Perlatoren Luft in das Wasser und erwecken so den Eindruck, dass viel mehr Wasser durch die Leitung kommt, als tatsächlich der Fall ist.