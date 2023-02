Arbeiten mit Clown-Nase: Darf der Chef Faschingskostüme anordnen

Muss man sich verkleiden?

Die Frage, ob Arbeitgeber eine „Faschingskostüm-Vorschrift“ geben können, beantwortet Trinko ganz klar mit „Nein“. Dieser Bereich falle ins Persönlichkeitsrecht und ist somit geschützt. Man dürfe also keine direkte Aufforderung bekommen, in einem bestimmten Kostüm in der Arbeit zu erscheinen.

Aber es könne auch hier Ausnahmen bei gewissen Jobs geben. Wenn man zum Beispiel auf einer Faschingsfeier als Kellner arbeitet. Hier gilt, laut ÖGB: „Die Verkleidung darf nicht entwürdigend und lächerlich für den Arbeitnehmer sein und muss natürlich vom Arbeitgeber bereitgestellt bzw. bezahlt werden.“

Darf man Alkohol trinken?

Beim Thema Alkohol ist die Sache spannend. Es gibt generell kein „Allgemein-Verbot von Alkohol“ in Betrieben. Man darf also am Faschingsdienstag (wenn der Chef auch damit einverstanden ist) anstoßen, sollte aber natürlich nicht übertreiben. Denn es sei nicht erlaubt, so viel Alkohol (oder auch Arzneimittel oder Suchtmittel) zu konsumieren, dass man sich oder andere Personen gefährdet oder seine Arbeit nicht mehr ausüben kann.

Sonderbestimmungen gibt es beispielsweise auf Baustellen oder für Lkw-Fahrer oder in vielen andern Jobs. Hier gilt klarerweise 0,0 Promille. Es gilt aber auch: „Verhängt der Arbeitgeber ein absolutes Alkoholverbot, muss ich mich als ArbeitnehmerIn daran halten.“